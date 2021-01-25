Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 12:10

Також за українськими депутатами спостерігатимуть додаткові камери спостереження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що у ВРУ вирішили боротися з кнопкодавством. У Telegram-каналі фракції «Голос» з’явилось відповідне повідомлення від депутата Ярослава Железняка.

За його словами, в рамках заходів у ВРУ планують прив'язати картки депутатів до конкретних місць. Вільні слоти будуть просто відключати.

Крім того у залі ВРУ встановлять чотири додаткові камери, а відео з них буде власністю ВРУ. Також озвучена пропозиція усувати кнопкодавів від роботи на декілька тижнів.