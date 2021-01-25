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Також за українськими депутатами спостерігатимуть додаткові камери спостереження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що у ВРУ вирішили боротися з кнопкодавством. У Telegram-каналі фракції «Голос» з’явилось відповідне повідомлення від депутата Ярослава Железняка.
За його словами, в рамках заходів у ВРУ планують прив'язати картки депутатів до конкретних місць. Вільні слоти будуть просто відключати.
Крім того у залі ВРУ встановлять чотири додаткові камери, а відео з них буде власністю ВРУ. Також озвучена пропозиція усувати кнопкодавів від роботи на декілька тижнів.
12:37: Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень
12:10: Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
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