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Центр підпалили молоді люди. Про це повідомили місцеві журналісти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що у минулі вихідні на півдні Нідерландів протестувальники підпалили випробувальний центр COVID-19. Мова йде про центр, який знаходиться у селі Урк.
«Це не тільки неприйнятно, але і ляпас для співробітників місцевих органів охорони здоров’я, які роблять все можливе в випробувальному центрі, щоб допомогти людям з Урка», – прокоментувала подію місцева влада.
Раніше в Нідерландах спалахнули акції протестів. Люди виступили проти урядових заходів для боротьби з коронавірусом. В результаті поліція вдалась до спецзаходів для розгону мітингувальників.
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
08:35: В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус
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