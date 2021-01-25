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У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 11:41
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У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19

Центр підпалили молоді люди. Про це повідомили місцеві журналісти. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що у минулі вихідні на півдні Нідерландів протестувальники підпалили випробувальний центр COVID-19. Мова йде про центр, який знаходиться у селі Урк.

«Це не тільки неприйнятно, але і ляпас для співробітників місцевих органів охорони здоров’я, які роблять все можливе в випробувальному центрі, щоб допомогти людям з Урка», – прокоментувала подію місцева влада. 

Раніше в Нідерландах спалахнули акції протестів. Люди виступили проти урядових заходів для боротьби з коронавірусом. В результаті поліція вдалась до спецзаходів для розгону мітингувальників.

 

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