У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 11:41

Центр підпалили молоді люди. Про це повідомили місцеві журналісти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що у минулі вихідні на півдні Нідерландів протестувальники підпалили випробувальний центр COVID-19. Мова йде про центр, який знаходиться у селі Урк.

«Це не тільки неприйнятно, але і ляпас для співробітників місцевих органів охорони здоров’я, які роблять все можливе в випробувальному центрі, щоб допомогти людям з Урка», – прокоментувала подію місцева влада.

Раніше в Нідерландах спалахнули акції протестів. Люди виступили проти урядових заходів для боротьби з коронавірусом. В результаті поліція вдалась до спецзаходів для розгону мітингувальників.