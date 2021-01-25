На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 11:10

На жаль, люди загинули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що в селі Бучак Черкаської області під лід провалилися двоє дорослих та дитина. У прес-службі ДСНС повідомили, що трагедія трапилась днем раніше близько 16:30.

«Двоє дорослих і 10-річна дитина рибалили на відстані близько 250 метрів від берега річки Дніпро. За інформацією свідків, вони провалилися під лід», - йдеться у повідомленні.

Тіла людей станом на ранок понеділка не знайшли.