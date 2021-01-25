У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19 11:41
На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина 11:10
У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу 09:09
В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус 08:35
TikTok знову під ударом – В Італії блокують аканти популярного сервісу 13:04
Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ 10:42
Вперше за довгий час брат Анджеліни Джолі з’явився на людях 10:16
Був сліпим та творив - Пішов з життя відомий український дизайнер 13:11
Мільйонер Вітренко заявив, що субсидії пригнічують людську гідність 12:39
На жаль, люди загинули.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що в селі Бучак Черкаської області під лід провалилися двоє дорослих та дитина. У прес-службі ДСНС повідомили, що трагедія трапилась днем раніше близько 16:30.
«Двоє дорослих і 10-річна дитина рибалили на відстані близько 250 метрів від берега річки Дніпро. За інформацією свідків, вони провалилися під лід», - йдеться у повідомленні.
Тіла людей станом на ранок понеділка не знайшли.
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
08:35: В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.