Долар продовжив віддавати позиції гривні

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З початку тижня нацвалюта відвоювала 9 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 25 січня. Американська валюта коштує 28,16 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 9 копійок.
Євро коштує 34,25 грн, що на 11 копійок менше від попереднього курсу.
Готівкові курси валют змінились наступним чином. Купівля долара проходить по 28,16 грн, продаж за 28,25 грн. Купівля євро проходить за 34,12 грн, продаж за 34,24 грн.
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
08:35: В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус
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