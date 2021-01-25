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Долар продовжив віддавати позиції гривні

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 10:24
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Долар продовжив віддавати позиції гривні

З початку тижня нацвалюта відвоювала 9 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 25 січня. Американська валюта коштує 28,16 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 9 копійок.

Євро коштує 34,25 грн, що на 11 копійок менше від попереднього курсу.

Готівкові курси валют змінились наступним чином. Купівля долара проходить по 28,16 грн, продаж за 28,25 грн. Купівля євро проходить за 34,12 грн, продаж за 34,24 грн.

 

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