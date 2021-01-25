Зеленський відреагував на побиття українця у Парижі

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 09:47

Президент України вважає, що винні повинні сидіти у в’язниці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відреагував на побиття українського підлітка у Парижі. Як відомо, подія мала місце 15 січня. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що нападники повинні бути у в’язниці.

«Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити. Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали. Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає», – зазначив президент.

Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили... Опубликовано Володимиром Зеленським Воскресенье, 24 января 2021 г.

Зеленський наголосив, що у будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави. Також український лідер додав, що Україна зі свого боку зробить усе можливе аби допомогти сім’ї потерпілого Юрія.