Зеленський відреагував на побиття українця у Парижі

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Президент України вважає, що винні повинні сидіти у в’язниці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відреагував на побиття українського підлітка у Парижі. Як відомо, подія мала місце 15 січня. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що нападники повинні бути у в’язниці.
«Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити. Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали. Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає», – зазначив президент.
Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили...Опубликовано Володимиром Зеленським Воскресенье, 24 января 2021 г.
Зеленський наголосив, що у будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави. Також український лідер додав, що Україна зі свого боку зробить усе можливе аби допомогти сім’ї потерпілого Юрія.
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
08:35: В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус
13:04: TikTok знову під ударом – В Італії блокують аканти популярного сервісу
10:42: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ
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