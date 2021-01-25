У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 09:09

У громадянина Азербайджана виявили одяг відомих брендів.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні, 23 січня, в аеропорту «Бориспіль» на прикордонному контролі виявили контрабанку. А саме близько 200 кілограмів брендових речей, серед яких такі марки як Louis Vuitton, Prada і Moncler.

Перевозив контрабанду громадянин Азербайджану.

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. При огляді його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування. Швидше за все, іноземець сподівався на удачу і думав, що перевірці він не підлягає», - зазначили в прес-службі ДПСУ.

Речі було вилучено.