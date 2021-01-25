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У громадянина Азербайджана виявили одяг відомих брендів.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні, 23 січня, в аеропорту «Бориспіль» на прикордонному контролі виявили контрабанку. А саме близько 200 кілограмів брендових речей, серед яких такі марки як Louis Vuitton, Prada і Moncler.
Перевозив контрабанду громадянин Азербайджану.
«Під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. При огляді його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування. Швидше за все, іноземець сподівався на удачу і думав, що перевірці він не підлягає», - зазначили в прес-службі ДПСУ.
Речі було вилучено.
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
08:35: В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус
13:04: TikTok знову під ударом – В Італії блокують аканти популярного сервісу
10:42: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ
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