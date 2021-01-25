Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський відреагував на побиття українця у Парижі
  • Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ
  • Пожежа у Харківському домі престарілих – Затримано 4 організаторів бізнесу

У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 09:09
Версія для друку
У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу

У громадянина Азербайджана виявили одяг відомих брендів.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні, 23 січня, в аеропорту «Бориспіль» на прикордонному контролі виявили контрабанку. А саме близько 200 кілограмів брендових речей, серед яких такі марки як Louis Vuitton, Prada і Moncler.

Перевозив контрабанду громадянин Азербайджану.

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. При огляді його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування. Швидше за все, іноземець сподівався на удачу і думав, що перевірці він не підлягає», - зазначили в прес-службі ДПСУ.

Речі було вилучено.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції