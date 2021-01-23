Грета Тунберг підколола Дональда Трампа

Аня Мартинюк 23 січня 2021, 14:04

Екоактівістка пожартувала над завершенням президентства Трампа.

Новина передає «Преса України».

Відома на весь світ шведська екоактівістка Грета Тунберг пожартувала над 45-м президентом США Дональдом Трампом. На своїй сторінці в Твіттері вона опублікувала фото колишнього американського лідера, який сідає на вертоліт, остаточно відбувши з Білого дому.

Грета повторила слова Трампа, які коли прозвучали в її сторону від нього.

«Він виглядає дуже щасливим старим чоловіком, який смакує світле і чудове майбутнє. Як приємно це бачити!» - пожартувала вона.

Нагадаємо, Трамп часто висміював активістку за позицію з питань зміни клімату.