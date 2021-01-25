Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ
  • Пожежа у Харківському домі престарілих – Затримано 4 організаторів бізнесу
  • Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький

В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 08:35
Версія для друку
В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 25 січня в Україні зафіксовано 1 194 328 випадків коронавірусної хвороби. З них 21 924 летальних випадки. За минулу добу було виявлено всього 2 516 нових хворих. З них 95 дітей та 87 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 63 летальних випадки. 

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)», - уточнив він.

 

2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 24 января 2021 г.

Варто зазначити, що за добу було проведено 13 962 тести на коронавірус. Тому в Україні фіксували меншу кількість хворих.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції