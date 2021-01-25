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Свіжу статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Станом на 25 січня в Україні зафіксовано 1 194 328 випадків коронавірусної хвороби. З них 21 924 летальних випадки. За минулу добу було виявлено всього 2 516 нових хворих. З них 95 дітей та 87 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 63 летальних випадки.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)», - уточнив він.
2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 24 января 2021 г.
Варто зазначити, що за добу було проведено 13 962 тести на коронавірус. Тому в Україні фіксували меншу кількість хворих.
08:35: В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус
13:04: TikTok знову під ударом – В Італії блокують аканти популярного сервісу
10:42: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ
10:16: Вперше за довгий час брат Анджеліни Джолі з’явився на людях
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