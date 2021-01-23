Українська мова може стати офіційною в ЄС

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Про це повідомив омбудсмен Тарас Кремінь.
Новину передає «Преса України».
Уповноважений із захисту державної мови в Україні Тарас Кремінь повідомив, що українська мова може стати офіційною в Європейському союзі.
За його словами, це можливо за підтримки провідних наукових мовних інститутів.
«Це посилить наші позиції на міжнародній арені, а також буде сприяти її перспективному застосування в якості обов'язкової в країнах ЄС. Зараз ми ведемо переговори з європейською асоціацією мовних інституцій, щоб Україна отримала асоційоване членство до кінця цього року», - додав він.
Тарас Кремінь зауважив, що отримує скарги про порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Зокрема про вивіски та цінники російською мовою, відсутність україномовної версії інтернет-магазинів.
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