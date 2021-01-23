TikTok знову під ударом – В Італії блокують аканти популярного сервісу

Аня Мартинюк 23 січня 2021, 13:04

Все через самогубство дитини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що Сторожовий орган захисту даних в Італії наказав блокувати акаунти TikTok. А саме тих користувачів, вік яких визначити не вдається. Все через інцидент, який трапився в Палермо. Як відомо, тут знайшли мертвою 10-річну дівчинку на ім’я Антонела.

Її знайшли у ванні з ременем на шиї та телефоном у руках. За попередніми даними, дитина повторювала відео з TikTok. А саме брала участь у челенджі.

Судді Італії та органи захисту молоді розпочали розслідування обставин смерті молодої дівчини. Представник TikTok заявив, що компанія готова допомогти відповідним органам у їхніх розслідуваннях.

Психологи та молодіжні експерти закликали законодавців розглянути можливість посилення законів щодо використання дітьми мобільних телефонів та соціальних мереж.