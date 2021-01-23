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Все через самогубство дитини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що Сторожовий орган захисту даних в Італії наказав блокувати акаунти TikTok. А саме тих користувачів, вік яких визначити не вдається. Все через інцидент, який трапився в Палермо. Як відомо, тут знайшли мертвою 10-річну дівчинку на ім’я Антонела.
Її знайшли у ванні з ременем на шиї та телефоном у руках. За попередніми даними, дитина повторювала відео з TikTok. А саме брала участь у челенджі.
Судді Італії та органи захисту молоді розпочали розслідування обставин смерті молодої дівчини. Представник TikTok заявив, що компанія готова допомогти відповідним органам у їхніх розслідуваннях.
Психологи та молодіжні експерти закликали законодавців розглянути можливість посилення законів щодо використання дітьми мобільних телефонів та соціальних мереж.
13:04: TikTok знову під ударом – В Італії блокують аканти популярного сервісу
10:42: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ
10:16: Вперше за довгий час брат Анджеліни Джолі з’явився на людях
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