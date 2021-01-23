В України зафіксована найвища смертність за три роки

Аня Мартинюк 23 січня 2021, 12:22

Стало відомо, від чого українці помирають найчастіше.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати аналізу даних Держстату щодо смертності в Україні. Їх представила компанія Opendatabot. Як виявилось, у листопаді минулого року в Україні зафіксували найбільшу смертність за останні 3 роки. Тоді померли 63 438 осіб. Уточнюється, що з них 6184 внаслідок коронавірусної інфекції. 2735 смертей були викликані хворобами органів дихання.

Тим не менше переважна більшість смертей в Україні спричинена серцево-судинними захворюванням. Варто зазначити, що найменше українці помирали від інфекційних та паразитарних хвороб.