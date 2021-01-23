Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ

zmxn 23 січня 2021, 10:42

... Интернет-портал "ПРЕССА УКРАИНЫ", начиная с января 2021 года, предлагает своим читателям совершенно новую рубрику, аналогов которой не существует. Это будут публикации о творчестве молодых украинских исполнителей, стоящих вплотную за спинами фронтменов отечественной эстрады: Тины Кароль, Джамалы, Святослава Вакарчука, Русланы, Златы Огневич, Монатика... Они ни в чем не уступают звездам первой величины, а многие даже превосходят их в харизме, тембральной красоте, в широте вокального диапазона, но... Но существует Главный закон шоу-бизнеса: певца делает свита, а свиту делают деньги. Только огромные финансовые вложения способны "раскрутить" даже самого одаренного исполнителя и вывести его в первую топ-десятку. Самый яркий пример тому - это вокалист с гипертрофированным диапазоном и мировым именем Димаш Кудайберген. Но даже такой уникальный певец стал популярен лишь тогда, когда в его промоушн вложил баснословную сумму Игорь Крутой. Те артисты, о которых будут наши публикации - безумно талантливы и профессиональны, просто им не довелось найти финансирование для своей пиар-компании... Итак, история №2: АЛЕКСАНДР ЯКИМЕЦ

... Начало творческого пути этого молодого, скромного, обаятельного исполнителя было усеяно шипами, но не розами. И он каждый день, упорно, шаг за шагом отвоевывал и отвоевывает свое пространство в жестоком мире музыки. В мире, в котором, увы, так часто царят ложь, подлость, жестокость и черная зависть. Сегодня его именуют Золотым голосом Приднепровья https://www.youtube.com/watch? v=5BUDa7tsDyo . Его называют за глаза преемником Олега Винника. Но он не "голос" и не "преемник". У этого певца есть свое собственное имя, известное сегодня тысячам любителей музыки по всей Украине. У него есть свои почитатели в Киеве, Кривом Роге, Павлограде, Верхнеднепровске, Каменском, Запорожье, Никополе и т.д. Этого артиста зовут Александр Якимец. И прогуливаясь по выходным улицами родного Днепра, он вынужден регулярно останавливаться, дабы принять в свой адрес комплименты от проходящих мимо восторженных местных театралов, влюбленных в его голос. На первый курс музыкального училища по классу академического вокала его категорически отказались принимать с вердиктом "профнепригоден". Но Александр, с малых лет мечтавший научиться петь, не собирался сдаваться. И в первый год учебы в училище будущий лауреат Международного конкурса осваивал… технику игры на тромбоне. В то же самое время он упорно совершенствовал свой вокал. А потому, спустя год, качество его голоса весьма удивило преподавателей, и второй курс он начал уже как студент вокального отделения музыкального училища при Днепропетровской консерватории им. Глинки. К Якимцу однокашники относились скептически, мол, ты, "тромбонист", нам не конкурент. Но вскоре заметили, что на выездные концерты, организовываемые ректоратом консерватории, Александра приглашают в три раза чаще, чем их. Его голос становился все красивее, все сильнее, все ярче: как вокалист он уверенно набирал силу, без страха "цеплял" очень высокие ноты. В отличие от коллег, Якимец не боялся экспериментировать. Кроме классических произведений, он смело пробовал петь и сложные эстрадные песни (Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский, Юрий Гуляев), и фольклорные композиции. Осенью 2015 года Александр Якимец принимает решение участвовать в Международном песенном фестивале "Надежда", собравшем 17 лучших молодых голосов Европы. Известный украинский продюсер Сергей Тополь, давая телевизионное интервью, отметил: "Оргкомитет фестиваля "Надежда" совершил невероятное. Я просто в шоке... Если быть объективным, то фестиваль "Надежда" был, на мой взгляд, на уровень выше финала известного мега-проекта "Х-фактор". А принять участие в борьбе за право называться лучшим исполнителем в Днепропетровск приехали: Марина Волкова, лауреат международного фестиваля "Джаз на Днепре"; Андрей Вовк, обладатель Гран-при Международного песенного фестиваля в Будапеште; Рина Граф, звезда Николаевского театра драмы и комедии, лауреат Международного конкурса; Алена Луценко, лауреат огромного числа республиканских и международных конкурсов, которая спустя три года феерично победит в популярнейшем музыкальном проекте канала "1+1" "Голос-2018" и др. Это была настоящая вокальная битва, в которой Александру Якимцу в финале удалось на полшага обойти Алену Луценко и завоевать главный приз. С тех пор ритм его жизни резко меняется. Он получает вакансию ведущего солиста и музыкального руководителя Днепровского музыкального театра. Александр Якимец становится частым гостем на местных и региональных телеканалах. Он начинает ездить с гастролями по всей Украине и благодарные зрители после концерта подолгу снимают селфи с обаятельным вокалистом. Его приглашают в Музыкальную школу №1 на должность заведующего отделением вокала. И вскоре уже его юные ученики начинают завоевывать главные призы на песенных фестивалях: Саша Александров, Петя Филимоненко, Севастьян Коноваленко, Маша и Аня Зильберман. Якимец продолжает упорно совершенствовать качество своего голоса. И в этом ему много лет помогают замечательные педагоги Елена Бокач и Светлана Сошнева. В 2018 году он решается на невероятный по смелости поступок: втайне от всех едет в святая святых оперного искусства – в Италию, чтобы сдать экзамены и стать студентом четвертого курса Генуэзской консерватории. В Геную вместе с Александром приезжают абитуриенты со всего мира. Проходит невероятный по сложности экзаменационный марафон, в котором 2/3 участников покидают сцену итальянской консерватории уже после первого тура. Якимец, ужасно волнуясь, ждет своего вердикта. И услышав его из уст председателя комиссии, теряет дар речи: "Вы очень одаренный вокалист. Мы готовы принять вас, но с одним условием. Мы хотим дать вам нашу итальянскую школу с самых ее азов. И потому можем принять вас только на первый курс. Подумайте, молодой человек!". Якимец думает сутки и принимает решение вернуться домой, в Украину: ему жаль вычеркивать из жизни целые пять лет. Дома юношу ожидает неприятная весть... Его друг, студент Киевской консерватории Евгений оставил учебу и устроился на работу кассиром в супермаркет "Сельпо". Ибо зарплата артиста оперного театра 14000 грн (7 лет музыкальная школа+4 года муз.училище+5 лет консерватория); а зарплата кассира супермаркета – 16000 (5-дневные курсы). Однако Александр не теряет присутствия духа; ему давно известно, что музыканты в Украине частенько не живут, а выживают. Но он, так же, как и десять лет назад, рвется в бой за свою мечту – через тернии к звездам. Двадцатипятилетний выпускник Днепропетровской академии музыки, "Золотой голос Приднепровья", лауреат Международного конкурса Александр Якимец полон сил и желания двигаться к вершине своего успеха. Желаю молодому исполнителю новых творческих побед!