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Вперше за довгий час брат Анджеліни Джолі з’явився на людях

Аня Мартинюк 23 січня 2021, 10:16
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Вперше за довгий час брат Анджеліни Джолі з’явився на людях

Джеймса Хейвена помітили у Лос-Анджелесі.

Новину передає «Преса України».

Нещодавно журналісти зафіксували на вулицях Лос-Анджелеса брата Анджеліни Джолі. Мова йде про 47-річного Джеймса Хейвена.

Чоловік пересувався вулицею у масці та сонцезахисних окулярах. До слова, раніше брат зіркової актриси допомагав їй у догляді за дітьми. Згодом брат та сестра віддалилися. А саме після скандального розлучення Джолі з Бредом Піттом.

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