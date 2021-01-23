Вперше за довгий час брат Анджеліни Джолі з’явився на людях

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Джеймса Хейвена помітили у Лос-Анджелесі.
Новину передає «Преса України».
Нещодавно журналісти зафіксували на вулицях Лос-Анджелеса брата Анджеліни Джолі. Мова йде про 47-річного Джеймса Хейвена.
Чоловік пересувався вулицею у масці та сонцезахисних окулярах. До слова, раніше брат зіркової актриси допомагав їй у догляді за дітьми. Згодом брат та сестра віддалилися. А саме після скандального розлучення Джолі з Бредом Піттом.
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