Стало відомо, яку пенсію отримуватиме Трамп

Аня Мартинюк 23 січня 2021, 09:38

Пільги йому передбачені у випадку, якщо не буде оголошено імпічмент.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 45-й президент США Дональд Трамп отримуватиме пенсію у розмірі 221,4 тисяч доларів на рік. Тобто 18,45 тисяч доларів в місяць. Також йому передбачені соціальні пільги.

Тим не менше колишній американський лідер ризикує це все втратити, оскільки згідно з федеральним законом, пільги передбачені тим главам, які не були відсторонені від посади в результаті імпічменту або засудження за кримінальний злочин.

Імпічмент Трампу ще не пред'явили. Останнє слово залишиться за судом. До слова, Трамп та його дружина також можуть розраховувати на довічну охорону.