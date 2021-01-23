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Стало відомо, яку пенсію отримуватиме Трамп

Аня Мартинюк 23 січня 2021, 09:38
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Стало відомо, яку пенсію отримуватиме Трамп

Пільги йому передбачені у випадку, якщо не буде оголошено імпічмент. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 45-й президент США Дональд Трамп отримуватиме пенсію у розмірі 221,4 тисяч доларів на рік. Тобто 18,45 тисяч доларів в місяць. Також йому передбачені соціальні пільги.

Тим не менше колишній американський лідер ризикує це все втратити, оскільки згідно з федеральним законом, пільги передбачені тим главам, які не були відсторонені від посади в результаті імпічменту або засудження за кримінальний злочин.

Імпічмент Трампу ще не пред'явили. Останнє слово залишиться за судом. До слова, Трамп та його дружина також можуть розраховувати на довічну охорону.

 

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