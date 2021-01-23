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Просила врятувати її та сестру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 січня, стало відомо, що у Сумах шестирічна дівчинка викликала поліцію. Дівчинка зателефонувала на гарячу лінію 102 й повідомила, що перебуває з молодшою шестимісячною сестрою сама у будинку. За словами дитини, вони замерзли і нічого не їли.
«Підтримуючи зв'язок з маленькою заявницею, копи розшукали її будинок, перелізли через паркан і зайшли до будинку», - розповіли журналісти ТСН.
Батько залишив дітей самих. Відомо, що його один раз уже позбавляли батьківських прав. Наразі встановлюється, де мати дітей.
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