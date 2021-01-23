В Україні 4928 нових хворих на Covid-19

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Значних змін у статистиці не відбулось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 січня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 4928 нових хворих, з них 166 дітей та 261 медпрацівник. На жаль, за добу також померли 116 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 13 138 людям.
За даними Степанова, за минулу добу було здійснено 40 144 тестувань. Найбільше нових хворих виявили Києві - 536, Львівській області - 351, Дніпропетровській області - 342, Запорізькій області - 339 та Харківській області - 325.
Міністр також закликав людей дотримуватись правил протиепідемічної безпеки.
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