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23 січня в Україні оголошено днем жалоби

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 14:11
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23 січня в Україні оголошено днем жалоби

За загиблими в Харківському будинку престарілих.  

Новину передає «Преса України».

Завтра, 23 січня, в Україні буде оголошено державний траур через пожежу у Харківському будинку престарілих. Нагадаємо, напередодні, 21 січня, там загинуло 15 літніх людей.

Будинок працював нелегально, причина пожежі ще не встановлена. Тим не менше затримано організаторів нелегального бізнесу.

Про день трауру оголосив президент України Володимир Зеленський.

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