78 тисяч українців отримали штраф за не носіння маски

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 13:40

У Нацполіції заявили, що для держави це плюс.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що в Україні поліція склала понад 78 тисяч адміністративних постанов. А саме за відсутність маски у громадському місці.

Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, штрафи все ж стимулюють людей носити маски в транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ.

За його словами, для держави це великий плюс, адже поповнюється казна.