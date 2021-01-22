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78 тисяч українців отримали штраф за не носіння маски

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 13:40
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78 тисяч українців отримали штраф за не носіння маски

У Нацполіції заявили, що для держави це плюс. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що в Україні поліція склала понад 78 тисяч адміністративних постанов. А саме за відсутність маски у громадському місці.

Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, штрафи все ж стимулюють людей носити маски в транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ.

За його словами, для держави це великий плюс, адже поповнюється казна.

 

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