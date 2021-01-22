Був сліпим та творив - Пішов з життя відомий український дизайнер

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 13:11

На 49-му році не стало Сергія Єрмакова.

Новину передає «Преса України».

Cстало відомо про смерть відомого українського дизайнера Сергія Єрмакова. Йому було 48 років. Про сумну подію повідомила художниця Анжеліка Рудницька.

«Пішов з життя Сергій Єрмаков. Український дизайнер, який майже втратив зір, але не втрачав бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити. Кожне його плаття завжди було подією. Сергій щедро ділився талантом. Тонкий. Чутливий. І в той же час незламний . Україна втратила ще один талант, який так і не змогла гідно оцінити. Прикро і сумно до сліз. Світла пам'ять Сергію ... упокій з Богом ...», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

Причина смерті кутюр’є, який був хворий на діабет, поки невідома. Тим часом інші українські знаменитості висловлюють співчуття з приводу смерті Єрмакова. До слова, роботами українського дизайнера, який вважався найдорожчим дизайнером в Україні, захоплювалися В'ячеслав Зайцев і сам Жан Поль Готьє. Похорони дизайнера відбудуться сьогодні, 22 січня.