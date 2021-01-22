Мільйонер Вітренко заявив, що субсидії пригнічують людську гідність

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Вітренко вважає, що з субсидіями українці відчувають себе бідними.
Новину передає «Преса України».
Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко виступив в «Українському кризовому медіа-центрі». Він зробив гучну заяву щодо субсидій. Так, Вітренко, який отримував багатомільйонні премії в Нафтогазі, зазначив, що це ненормально, коли більшість населення отримує знижку від держави.
За його словами, отримання субсидій згубно впливає на людську психіку, оскільки такі знижки від держави змушують людину почувати себе бідною.
«Тому психологічно це теж погано для людей, це фактично сигнал їм, що дивіться - ви бідні. А люди не хочуть відчувати себе бідними, вони хочуть відчувати себе краще, розумієте, це пригнічує їх гідність. А у нас Революція гідності була в 14-му році, розумієте?» - заявив він.
Нагадаємо, в Україні станом на січень 2021 року субсидію отримують 3,1 мільйона домогосподарств.
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