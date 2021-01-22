Зеленському присвятили чергову картину

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 12:09

Світлана Крюкова зобразила Зеленського у космосі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила нову політичну картину, яку запропонувала придбати.

Художниця зобразила президента України Володимира Зеленського.

«Напередодні закінчення локдауну. І Дня Народження Президента Зеленського. Виставляю на продаж картину. Олія, полотно. Стартова ціна - 800 у.о.», - зазначила вона.

В канун окончания локдауна И Дня Рождения Президента Зеленского Выставляю на продажу картину Масло, холст... Опубликовано Svetlana Kryukova Четверг, 21 января 2021 г.

Картина має назву «Діджіолігархізація» й вона, як зазначила авторка, «заряджена на вірний шлях і цілеспрямованість».