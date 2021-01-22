В Україну йдуть сильні опади

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 11:25

Частина українців побачить сніг, частина – дощі.

Новину передає «Преса України».

Директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда повідомив, що у найближчі дні в Україну прийдуть снігопади та дощі.

«Протягом найближчих днів збережеться в цілому такий помірно теплий характер погоди, але з опадами. 25 і 26 січня, особливо в західних областях, будуть спостерігатися дуже складні погодні умови, пов'язані з сильними снігопадами, хуртовинами», - уточнив він.

В інших регіонах прогнозуються дощі. Температурні гірки також сприятимуть ожеледиці.