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Український фільм отримав нагороду у США

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 10:49
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Український фільм отримав нагороду у США

Мова йде про кінострічку «Мої думки тихі».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» був названий найкращим міжнародним ігровим фільмом на кінофестивалі в Санта-Моніці, США.

«Дякуємо! Thank you, Santa Monica Film Festival Ще одна гілочка додається до нашого постеру», - йдеться у повідомленні кінофільму на офіційній сторінці у соцмережі.

До слова, міжнародний кінофестиваль у Санта-Моніці показує американське та міжнародне незалежне кіно щорічно.

 

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