Український фільм отримав нагороду у США

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 10:49

Мова йде про кінострічку «Мої думки тихі».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» був названий найкращим міжнародним ігровим фільмом на кінофестивалі в Санта-Моніці, США.

«Дякуємо! Thank you, Santa Monica Film Festival Ще одна гілочка додається до нашого постеру», - йдеться у повідомленні кінофільму на офіційній сторінці у соцмережі.

До слова, міжнародний кінофестиваль у Санта-Моніці показує американське та міжнародне незалежне кіно щорічно.