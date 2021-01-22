Український фільм отримав нагороду у США

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Мова йде про кінострічку «Мої думки тихі».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» був названий найкращим міжнародним ігровим фільмом на кінофестивалі в Санта-Моніці, США.
«Дякуємо! Thank you, Santa Monica Film Festival Ще одна гілочка додається до нашого постеру», - йдеться у повідомленні кінофільму на офіційній сторінці у соцмережі.
До слова, міжнародний кінофестиваль у Санта-Моніці показує американське та міжнародне незалежне кіно щорічно.
10:15: Нацбанк назвав терміни відновлення економіки України після пандемії
09:38: Пожежа у Харківському домі престарілих – Затримано 4 організаторів бізнесу
08:56: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 5348 хворих
12:45: Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький
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