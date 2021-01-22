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Нацбанк назвав терміни відновлення економіки України після пандемії

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 10:15
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Нацбанк назвав терміни відновлення економіки України після пандемії

Регулятор озвучив свій прогноз.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі  Національного банку України повідомили, що падіння української економіки у минулому році було меншим, ніж очікувалося. А саме 4,4% проти 6% прогнозованих.

За прогнозом регулятора, у 2021 та наступних роках економіка країни ростиме на рівні близько 4%.

«Економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження твердої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% в річному вираженні в III кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі. Посилення карантину в листопаді мало незначний вплив на ділову активність», - йдеться в документі. 

За словами експертів, відновлення економіки зумовлене зростанням внутрішнього споживання. Уточнюється, що стрімко росте роздрібна торгівля.

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