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Регулятор озвучив свій прогноз.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Національного банку України повідомили, що падіння української економіки у минулому році було меншим, ніж очікувалося. А саме 4,4% проти 6% прогнозованих.
За прогнозом регулятора, у 2021 та наступних роках економіка країни ростиме на рівні близько 4%.
«Економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження твердої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% в річному вираженні в III кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі. Посилення карантину в листопаді мало незначний вплив на ділову активність», - йдеться в документі.
За словами експертів, відновлення економіки зумовлене зростанням внутрішнього споживання. Уточнюється, що стрімко росте роздрібна торгівля.
10:15: Нацбанк назвав терміни відновлення економіки України після пандемії
09:38: Пожежа у Харківському домі престарілих – Затримано 4 організаторів бізнесу
08:56: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 5348 хворих
12:45: Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький
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