Нацбанк назвав терміни відновлення економіки України після пандемії

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 10:15

Регулятор озвучив свій прогноз.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Національного банку України повідомили, що падіння української економіки у минулому році було меншим, ніж очікувалося. А саме 4,4% проти 6% прогнозованих.

За прогнозом регулятора, у 2021 та наступних роках економіка країни ростиме на рівні близько 4%.

«Економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження твердої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% в річному вираженні в III кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі. Посилення карантину в листопаді мало незначний вплив на ділову активність», - йдеться в документі.

За словами експертів, відновлення економіки зумовлене зростанням внутрішнього споживання. Уточнюється, що стрімко росте роздрібна торгівля.