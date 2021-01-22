Пожежа у Харківському домі престарілих – Затримано 4 організаторів бізнесу

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 09:38

Група осіб влаштувала незаконний пансіонат. Тепер їм готують повідомлення про підозру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, що правоохоронці затримали чотирьох осіб, які можуть бути причетні до організації підпільного будинку престарілих «Золотий час» в Харкові. Як відомо, днем раніше у будинку сталась пожежа й загинуло 15 пенсіонерів.

За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, затримано власника домоволодіння, який здав будівлю, орендар будинку і його дружина. Остання виступала в ролі директора приватного підприємства. Крім того затримано адміністратора пансіонату.

«Всім їм готуються повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу», - зазначила генпрокурор.

Смертельна пожежа в Харкові - затримано 4 осіб Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до... Опубликовано Ірина Венедіктова Четверг, 21 января 2021 г.

Також встановлено, що перебування у пансіонаті оцінювалось в середньому в 15 тисяч гривень. Щодо причини пожежі у будинку престарілих, перевіряються версії підпалу, необережне поводження з електроприладами, замикання електромережі.