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Свіжу статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Станом на 22 січня в Україні зафіксовано 1 182 969 випадків коронавірусної хвороби. З них 21 662 летальних випадки. За минулу добу було виявлено 5 348 нових хворих. З них 164 дитини та 225 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 163 летальних випадки.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях», - уточнив він.
5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 21 января 2021 г.
Варто зазначити, що за добу було проведено 43 593 тести на коронавірус.
08:56: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 5348 хворих
12:45: Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький
11:13: У Данії від коронавірусу вакцинуватимуть в першу чергу тих, хто не платить податки та комуналку
10:28: Українці обмінюватимуть готівкові долари через банкомати
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