Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 5348 хворих

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 08:56

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 22 січня в Україні зафіксовано 1 182 969 випадків коронавірусної хвороби. З них 21 662 летальних випадки. За минулу добу було виявлено 5 348 нових хворих. З них 164 дитини та 225 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 163 летальних випадки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях», - уточнив він.

5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 21 января 2021 г.

Варто зазначити, що за добу було проведено 43 593 тести на коронавірус.