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Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 5348 хворих

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 08:56
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Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 5348 хворих

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 22 січня в Україні зафіксовано 1 182 969 випадків коронавірусної хвороби. З них 21 662 летальних випадки. За минулу добу було виявлено 5 348 нових хворих. З них 164 дитини та 225 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 163 летальних випадки. 

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях», - уточнив він.

5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Четверг, 21 января 2021 г.

Варто зазначити, що за добу було проведено 43 593 тести на коронавірус.

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