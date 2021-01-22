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79 депутатів ВРУ залишили без 3,3 млн грн

Аня Мартинюк 22 січня 2021, 08:31
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79 депутатів ВРУ залишили без 3,3 млн грн

Все через прогули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 січня, Регламентний Комітет парламенту звернувся до спікера ВРУ Дмитра Разумкова. Останнього закликали позбавити виплат на виконання депутатських повноважень 79 осіб. А саме за прогул у грудні більше 30% голосувань в Раді або ж понад 50% засідань парламентських комітетів.

Уточнюється, що мовайде про прогули без поважних причин. Всього 79 депутатів не отримають цілих 3,3 мільйона гривень. Серед штрафників голова партії «Голос» Кіра Рудик, співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович, очільник ПЄС Петро Порошенко та інші.

 

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