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ОАЕ дали добро російській вакцині «Супутник V»

Аня Мартинюк 21 січня 2021, 13:02
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ОАЕ дали добро російській вакцині «Супутник V»

Вакцину від коронавірусу уже зареєстрували в ОАЕ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що ОАЕ дозволили використовувати російську вакцину від коронавірусу. Раніше зелене світло вакцині «Супутник V» дала Угорщина.

Про те, що ОАЕ використають вакцину російського виробництв, повідомив Російський фонд прямих інвестицій. Відомо, що реєстрацію провели за прискореною процедурою. Тобто в ОАЕ вакцина не тестувалась.

 

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