Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький

Аня Мартинюк 21 січня 2021, 12:45

В медичних цілях.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький заявив, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування вітає ідею легалізацію канабісу у медичних цілях.

«В цілому Комітет з питань здоров'я нації підтримує ідею легалізації канабісу в медичних цілях за умови жорсткого контролю за його використанням. Зараз є ряд законодавчих ініціатив щодо легалізації медичного канабісу. На одному з найближчих засідань комітету з питань здоров'я нації ми разом з експертами їх розглянемо», - розповів він.

Як повідомлялось раніше, законопроект про легалізацію канабісу в Україні з'явився у ВРУ в кінці 2020 року. Авторами документу є представники політсил «Голос», «Слуга народу», «ЄС».