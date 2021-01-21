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В медичних цілях.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький заявив, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування вітає ідею легалізацію канабісу у медичних цілях.
«В цілому Комітет з питань здоров'я нації підтримує ідею легалізації канабісу в медичних цілях за умови жорсткого контролю за його використанням. Зараз є ряд законодавчих ініціатив щодо легалізації медичного канабісу. На одному з найближчих засідань комітету з питань здоров'я нації ми разом з експертами їх розглянемо», - розповів він.
Як повідомлялось раніше, законопроект про легалізацію канабісу в Україні з'явився у ВРУ в кінці 2020 року. Авторами документу є представники політсил «Голос», «Слуга народу», «ЄС».
12:45: Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький
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