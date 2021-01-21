Україна повертається до адаптивного карантину

Аня Мартинюк 21 січня 2021, 12:27

Стало відомо, що буде дозволено українцям з 25 січня.

Новину передає «Преса України».

З 25 січня в Україні перестає діяти локдаун і діятиме адаптивний карантин. Крім того, Україна буде віднесена до «помаранчевої зони». Уже з наступного понеділка запрацюють непродовольчі магазини, торгові центри та ринки.

Кав’ярні та ресторани працюватимуть за графіком з 7:00 до 22:00. Відвідувачам закладу буде заборонено збиратися за столом в кількості більше 4 дорослих. Також необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції.

Зелене світло для роботи дадуть кінотеатрам, театрам, фітнес-центрам, музеям, виставкам та галереям. Під забороною залишаться розважальні заходи чисельністю понад 20 осіб.

Питання щодо повернення школярів за парти не закрите.