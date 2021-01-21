Україна повертається до адаптивного карантину

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Стало відомо, що буде дозволено українцям з 25 січня.
Новину передає «Преса України».
З 25 січня в Україні перестає діяти локдаун і діятиме адаптивний карантин. Крім того, Україна буде віднесена до «помаранчевої зони». Уже з наступного понеділка запрацюють непродовольчі магазини, торгові центри та ринки.
Кав’ярні та ресторани працюватимуть за графіком з 7:00 до 22:00. Відвідувачам закладу буде заборонено збиратися за столом в кількості більше 4 дорослих. Також необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції.
Зелене світло для роботи дадуть кінотеатрам, театрам, фітнес-центрам, музеям, виставкам та галереям. Під забороною залишаться розважальні заходи чисельністю понад 20 осіб.
Питання щодо повернення школярів за парти не закрите.
12:45: Комітет ВРУ підтримує легалізацію каннабісу в Україні – Радуцький
11:13: У Данії від коронавірусу вакцинуватимуть в першу чергу тих, хто не платить податки та комуналку
10:28: Українці обмінюватимуть готівкові долари через банкомати
09:11: Стало відомо, чому 29-річний шоумен став очільником Черкаської області
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