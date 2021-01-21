В МОЗ визнають три статі українців

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Чоловіча, жіноча та «невідома».
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти оприлюднили затверджений МОЗ бланк направлення на тест на коронавірус. Так, журналісти звернули увагу на те, що пацієнтам пропонують поставити помітку біля статі. Їх аж три: чоловіча, жіноча та невідома.
Варто зазначити, що бланк затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим коронавирусною хворобою (Covid-19)».
Нагадаємо, 20 січня в Україні виявили 5583 нових хворих на COVID-19.
11:13: У Данії від коронавірусу вакцинуватимуть в першу чергу тих, хто не платить податки та комуналку
10:28: Українці обмінюватимуть готівкові долари через банкомати
09:11: Стало відомо, чому 29-річний шоумен став очільником Черкаської області
08:30: Степанов представив добову статистику захворюваності на коронавірус
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