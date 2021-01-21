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У Данії від коронавірусу вакцинуватимуть в першу чергу тих, хто не платить податки та комуналку

Аня Мартинюк 21 січня 2021, 11:13
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У Данії від коронавірусу вакцинуватимуть в першу чергу тих, хто не платить податки та комуналку

Мова йде про понад 6000 безпритульних.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що уряд Данії вирішив включити безхатьків до списку людей, які першочергово отримають вакцину від коронавірусу. Раніше з такою ініціативою виступили благодійні організації та офіційні особи.

За даними місцевих ЗМІ,  в країні є 12 пріоритетних груп населення. Перші 5 уже отримують вакцину. 

«Безпритульні і соціально вразливі верстви, які піддаються особливому ризику, вакцинуються згідно категорії 5», - уточнили в Міністерстві соціальних справ.

У країні нараховано близько 6500 безпритульних. Варто зазначити також, що у Данії один з найвищий показників вакцинації у ЄС. Майже 3% населення країни отримало першу дозу вакцини і 0,5% - другу.

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