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А також термінали.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що українцям дозволили обмінювати іноземну валюту, долари США, через термінали самообслуговування або банкомати. Гривні вони отримуватимуть на свій банківський рахунок.
Це передбачено постановою НБУ. Наголошується, що послуги з обміну валюти можуть також надавати фінустанови з відповідною ліцензією. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума обміну становитиме менше 5 тисяч гривень.
10:28: Українці обмінюватимуть готівкові долари через банкомати
09:11: Стало відомо, чому 29-річний шоумен став очільником Черкаської області
08:30: Степанов представив добову статистику захворюваності на коронавірус
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
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