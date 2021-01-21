Світові лідери привітали Байдена з президентством

Аня Мартинюк 21 січня 2021, 09:53

Глави урядів у всьому світі сподіваються, що президент США Джо Байден буде співпрацювати у вирішенні глобальних питань, скасує санкції та поліпшить двосторонні відносини.

Новину передає «Преса України».

Світові лідери привітали нову адміністрацію президента США Джо Байдена, ознаменувавши закінчення президентства Дональда Трампа, який скасував багатостороннє співробітництво з глобальних питань.

Байден підписав десяток виконавчих розпоряджень у свій перший день в Овальному кабінеті, в тому числі той, що передбачав приєднання США до міжнародної Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я, з якої колишній президент вивів США.

Керівники усього світу заявили, що сподіваються на співпрацю із США у вирішенні глобальних проблем, включаючи пандемію коронавірусу та зміну клімату. Також Байдена закликали скасувати санкції, які Трамп ввів проти ряду країн.

Серед тих, хто привітав Байдена з президентством, президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр,міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, президент Франції Еммануель Макрон, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, лідери Великої Британії, Іспанії, Данії, Італії, а також латиноамериканські лідери та лідери інших країн.

До слова, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що зараз Вашингтон повинен переглянути умови ядерної угоди 2015 року та зняти санкції проти країни.