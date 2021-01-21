Стало відомо, чому 29-річний шоумен став очільником Черкаської області

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Як виявилось, у телеведучого Олександра Скічка є хороша підтримка збоку тестя.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Скічко, який раніше був шоуменом та телеведучим, став головою Черкаської ОДА. А саме завдяки указу президента Володимира Зеленського від 20 січня.
У фракції розповідають, що звідти 29-річний Скічко мітитиме у крісло міністра інфраструктути. Варто зазначити, що Скічко найбільше відзначився у житті одруженням з дочкою великого бізнесмена Леоніда Юрушева. За даними журналістів, завдяки тестю Скічко потрапив у команду Зеленського й переміг на мажоритарному окрузі №197 Черкаської області.
Джерело в Офісі президента зазначило журналістам, що Скічко та його тесть давно поклали око на Черкаську область.
«Ще влітку була ідея призначити Скічко губернатором. Але за підсумком визнали, що він молодий і не зможе організувати правильно передвиборний процес, а тому поставили губернатором СБУшника Сергійчука. А Скічко висунули як кандидата на пост мера Черкас, але, заміряли рейтинги, сказали йому не йти на вибори, щоб не ганьбитися», - відзначило джерело.
Також зазначається, що в Офісі президента дають добро намірам Скічка сісти у крісло міністра.
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