Степанов представив добову статистику захворюваності на коронавірус

Аня Мартинюк 21 січня 2021, 08:30

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається стабільною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 січня, міністр МОЗ Максим Степанов представив нову статистику щодо поширення коронавірусу в країні. За минулу добу було виявлено 5 583 нових хворих на COVID-19. З них 173 дитини та 229 медпрацівників.

На жаль, за добу помер 241 пацієнт. До слова, також за минулу добу було здійснено 41 597 тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях», - уточнив Степанов.

5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 20 января 2021 г.

Він також закликав українців носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.