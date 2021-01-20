Україна встановила історичний рекорд з імпорту вина

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 14:09

Ситуація на ринку українського вина невтішна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що у минулому році Україна імпортувала вино на $179,3 млн. Це на $32,4 більше, ніж у 2019 році.

У громадській організації Ukrainian Agribusiness Club тим часом зазначили, що спостерігається негативна тенденція до зниження внутрішнього виробництва і переробки вина.

Так, у 2020 році виробництво винограду в Україні скоротилося на 97 000 тон до 269 000 тонн. Переробка винограду скоротилася майже в двічі.