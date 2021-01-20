Україна встановила історичний рекорд з імпорту вина

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Ситуація на ринку українського вина невтішна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що у минулому році Україна імпортувала вино на $179,3 млн. Це на $32,4 більше, ніж у 2019 році.
У громадській організації Ukrainian Agribusiness Club тим часом зазначили, що спостерігається негативна тенденція до зниження внутрішнього виробництва і переробки вина.
Так, у 2020 році виробництво винограду в Україні скоротилося на 97 000 тон до 269 000 тонн. Переробка винограду скоротилася майже в двічі.
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
11:40: Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
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