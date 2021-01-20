Кабмін підняв зарплати вчителям

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На цілих 20%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що Кабмін дав зелене світло підняттю зарплат бюджетникам. А саме на 20% з 1 січня і на 8,4% з 1 грудня.
В результаті посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти складе 4859 грн, що на 809 грн більше, ніж у вересні 2020 року. Відомо, що доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати зберігаються.
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
11:40: Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
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