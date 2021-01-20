Кабмін підняв зарплати вчителям

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 13:39

На цілих 20%.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що Кабмін дав зелене світло підняттю зарплат бюджетникам. А саме на 20% з 1 січня і на 8,4% з 1 грудня.

В результаті посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти складе 4859 грн, що на 809 грн більше, ніж у вересні 2020 року. Відомо, що доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати зберігаються.