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Морози з України відступають - синоптик

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 13:17
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Морози з України відступають - синоптик

Також синоптик не прогнозує серйозних опадів. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на найближчі дні в Україні. За її даними, 21 січня денна температура повітря підніметься до нуля і вище градусів у більшості областей.

«Холодна погода ще триматиметься за Схід України та області, прилеглі до східної частини. Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів», - додала вона.

На решті території очікуються відлиги. Серйозних опадів не очікується.

 

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