Морози з України відступають - синоптик

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Також синоптик не прогнозує серйозних опадів.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на найближчі дні в Україні. За її даними, 21 січня денна температура повітря підніметься до нуля і вище градусів у більшості областей.
«Холодна погода ще триматиметься за Схід України та області, прилеглі до східної частини. Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів», - додала вона.
На решті території очікуються відлиги. Серйозних опадів не очікується.
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
11:40: Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
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