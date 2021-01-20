Морози з України відступають - синоптик

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 13:17

Також синоптик не прогнозує серйозних опадів.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на найближчі дні в Україні. За її даними, 21 січня денна температура повітря підніметься до нуля і вище градусів у більшості областей.

«Холодна погода ще триматиметься за Схід України та області, прилеглі до східної частини. Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів», - додала вона.

На решті території очікуються відлиги. Серйозних опадів не очікується.