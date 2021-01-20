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Навіть безкоштовно.
Новину передає «Преса України».
З’явилися результати нового опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Так, українці відповіли на запитання, чи хочуть вони вакцинуватися від коронавірусу. Більшість респондентів відповіли, що ні. Навіть якщо препарат буде безкоштовним. Таких 52%.
43% респондентів готові вакцинуватися за умови, що вакцина буде безкоштовною. Ще 4% не визначилися. 39% опитаних готові на платну вакцинацію, 56% не готові на платну вакцинацію.
Опитування проходило в період 14-16 січня 2021 року. В ньому взяли участь 1 600 осіб старше 18 років.
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
11:40: Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
09:10: У російську «Лігу сміху» попросились українські команди
08:34: Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус
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