Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 12:41

Навіть безкоштовно.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати нового опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Так, українці відповіли на запитання, чи хочуть вони вакцинуватися від коронавірусу. Більшість респондентів відповіли, що ні. Навіть якщо препарат буде безкоштовним. Таких 52%.

43% респондентів готові вакцинуватися за умови, що вакцина буде безкоштовною. Ще 4% не визначилися. 39% опитаних готові на платну вакцинацію, 56% не готові на платну вакцинацію.

Опитування проходило в період 14-16 січня 2021 року. В ньому взяли участь 1 600 осіб старше 18 років.