Італія подасть позов до суду проти Pfizer

Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19 12:41
Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена 11:40
У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків 11:00
Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї 10:22
У російську «Лігу сміху» попросились українські команди 09:10
Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус 08:34
Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах 13:40
Перша леді Меланія Трамп виступила з прощальним зверненням 12:03
Байден в кріслі президента не скасує заборону на поїздки в США 11:31
Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS 11:19
Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком 10:53
Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки 12:13
Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що Італія вирішила звернутись за допомогою до суду. Так, подано позов проти компанії Pfizer через затримку поставок вакцини від коронавірусу.
Міністр з регіональних питань Франческо Бочча зазначив, що компанія без попередження скорочує обсяги узгоджених поставок. За попередніми даними, компанія скоротила поставки на 29% і в подальшому заплановане скорочення поставок.
Нагадаємо, Італія має населення 60 мільйонів людей. Влада країни замовила понад 200 мільйонів доз вакцини від 6 різних виробників.
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
11:40: Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
09:10: У російську «Лігу сміху» попросились українські команди
08:34: Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.