Італія подасть позов до суду проти Pfizer

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 12:15

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що Італія вирішила звернутись за допомогою до суду. Так, подано позов проти компанії Pfizer через затримку поставок вакцини від коронавірусу.

Міністр з регіональних питань Франческо Бочча зазначив, що компанія без попередження скорочує обсяги узгоджених поставок. За попередніми даними, компанія скоротила поставки на 29% і в подальшому заплановане скорочення поставок.

Нагадаємо, Італія має населення 60 мільйонів людей. Влада країни замовила понад 200 мільйонів доз вакцини від 6 різних виробників.