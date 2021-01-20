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Можливо, образ співачки має таємне послання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. На дійстві буде присутня співачка Леді Гага. Вона заспіває гімн Америки.
Уже відомо, в якому образі постане виконавиця. Так вона буде одягнена в білий наряд, схожий до того, який перша леді України Олена Зеленська обрала для інавгурації Володимира Зеленського. Плюс для Гаги зробили зачіску, яку тривалий час носила відомий український політик Юлія Тимошенко – косу.
Фото свого лука співачка показала на сторінці в Instagram.
«Я молюся, щоб завтра (20 січня - Ред.) був мирний день для всіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху», - додала вона.
Так, співачка позувала на тлі Капітолію, де не так давно відбулися протести на захист Дональда Трампа.
12:41: Більше половини українців не бажають вакцинуватися від Covid-19
11:40: Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
09:10: У російську «Лігу сміху» попросились українські команди
08:34: Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус
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