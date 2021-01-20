Мікс Тимошенко та Зеленської – Леді Гага здивувала новим образом на інавгурації Байдена

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 11:40

Можливо, образ співачки має таємне послання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. На дійстві буде присутня співачка Леді Гага. Вона заспіває гімн Америки.

Уже відомо, в якому образі постане виконавиця. Так вона буде одягнена в білий наряд, схожий до того, який перша леді України Олена Зеленська обрала для інавгурації Володимира Зеленського. Плюс для Гаги зробили зачіску, яку тривалий час носила відомий український політик Юлія Тимошенко – косу.

Фото свого лука співачка показала на сторінці в Instagram.

«Я молюся, щоб завтра (20 січня - Ред.) був мирний день для всіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху», - додала вона.

Так, співачка позувала на тлі Капітолію, де не так давно відбулися протести на захист Дональда Трампа.