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Разом з тим відкрили 79 нових.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НБУ повідомили, що у 2020 році в Україні було закрито 868 банківських відділень. В результаті станом на 1 січня 2021 року в Україні залишилось 7 134 відділень.
Уточнюється, що Ощадбанк закрив найбільше відділень – 490 та залишив 1 837 відділень. Найбільший системний банк країни, ПриватБанк, закрив 211 відділень і залишив 1 717 відділень. Райффайзен Банк Аваль закрив 100 відділень і залишив 396 відділень.
Разом з тим у минулому році було відкрито 79 нових відділень. З них 26 для «Укргазбанку», 8 для «Акордбанку», 6 для банку «Січ», 16 для банку ПУМБ, 7 для «А-Банку», 5 для банку «Альянс».
11:00: У 2020 році в Україні закрили майже 900 відділень банків
10:22: Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї
09:10: У російську «Лігу сміху» попросились українські команди
08:34: Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус
13:40: Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах
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