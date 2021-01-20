Пока українці бідкаються через платіжки за газ, Тищенко гріється у Дубаї

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 10:22

У мережі з’явились свіжі фото нардепа на елітному відпочинку. Для Тищенка «ультра все включено».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, стало відомо, нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко досі відпочиває у Дубаї. Українські журналісти представили фото безтурботного життя народного обранця.

Як стало відомо раніше, Тищенко разом з дружиною Аллою зупинився в п’ятизірковому готелі Rixos The Palm Dubai, де доба коштує від 20 000 гривень. Готель працює за системою ультра все включено.