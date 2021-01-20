Україна готується до введення паспортів вакцинації

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Деталі розповів Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що українська влада готується вводити паспорти вакцинації. За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, наразі планується вводити дані про всіх вакцинованих в якусь електронну систему охорони здоров'я.
«Коли на міжнародному рівні введуть обов'язкові паспорта вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення», - запевнив Ляшко.
Він додав, що український уряд робить все можливе, щоб вакцинувати населення старше 18 років безкоштовною вакциною від коронавірусу.
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