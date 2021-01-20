У російську «Лігу сміху» попросились українські команди

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 09:10

Стало відомо, з яких міст українці попрямують до Москви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що деякі українські гумористичні команди вирішили взяти участь у шоу «Ліга сміху», яке транслюватиме російський телеканал СТС. Як відомо, телепередача буде аналогом української «Ліги сміху», яку вів Володимир Зеленський.

Так, на участь у російському шоу подали заявки команди з Донецька, Криму, Харкова, Запоріжжя та Одеси. Список із заявами можна побачити на офіційному сайті Міжнародного союзу КВН.

Для прикладу, з Донецька боряться такі команди – «Дует імені немає» і «Все Пуteam».