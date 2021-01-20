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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, стало відомо, що деякі українські гумористичні команди вирішили взяти участь у шоу «Ліга сміху», яке транслюватиме російський телеканал СТС. Як відомо, телепередача буде аналогом української «Ліги сміху», яку вів Володимир Зеленський.
Так, на участь у російському шоу подали заявки команди з Донецька, Криму, Харкова, Запоріжжя та Одеси. Список із заявами можна побачити на офіційному сайті Міжнародного союзу КВН.
Для прикладу, з Донецька боряться такі команди – «Дует імені немає» і «Все Пуteam».
09:10: У російську «Лігу сміху» попросились українські команди
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