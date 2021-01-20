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Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 08:34
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Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус

На жаль, побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 4383 нових хворих, з них 161 дитина та 239 медпрацівників. На жаль, за добу також померли 212 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 900 749 людям.

За даними Степанова, за минулу добу було здійснено 45 790 тестувань. Найбільше нових хворих виявили у Києві – 606 осіб, Запорізькій області – 423 людини, Харківській області – 335 людини, Київській області – 226 людей, Одеській області – 223 людини.

4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 19 января 2021 г.

Міністр також закликав людей дотримуватись правил протиепідемічної безпеки.

 

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