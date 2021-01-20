Свіжа статистика – В Україні плюс 4383 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 20 січня 2021, 08:34

На жаль, побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 4383 нових хворих, з них 161 дитина та 239 медпрацівників. На жаль, за добу також померли 212 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 900 749 людям.

За даними Степанова, за минулу добу було здійснено 45 790 тестувань. Найбільше нових хворих виявили у Києві – 606 осіб, Запорізькій області – 423 людини, Харківській області – 335 людини, Київській області – 226 людей, Одеській області – 223 людини.

4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 19 января 2021 г.

Міністр також закликав людей дотримуватись правил протиепідемічної безпеки.