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Українці показали владі платіжки за газ

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 14:09
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Українці показали владі платіжки за газ

Українці запустили флешмоб.

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що у соцмережах почали з’являтися фотографії з платіжками за газопостачання.  Ними активно діляться українці. Так, на платіжках можна побачити космічні суми за опалення.

Для прикладу, киянка показала платіжку на понад 22 тисячі гривень за 85 квадратних метрів. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews. 

Ще одна українка на ім’я Ольга показала платіжку від «Київтеплоенерго» на суму понад 12 тисяч гривень за 99 квадратних метрів.

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