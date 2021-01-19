Українці показали владі платіжки за газ

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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у соцмережах почали з’являтися фотографії з платіжками за газопостачання. Ними активно діляться українці. Так, на платіжках можна побачити космічні суми за опалення.
Для прикладу, киянка показала платіжку на понад 22 тисячі гривень за 85 квадратних метрів. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
Ще одна українка на ім’я Ольга показала платіжку від «Київтеплоенерго» на суму понад 12 тисяч гривень за 99 квадратних метрів.
13:40: Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах
12:03: Перша леді Меланія Трамп виступила з прощальним зверненням
11:31: Байден в кріслі президента не скасує заборону на поїздки в США
11:19: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS
10:53: Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком
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