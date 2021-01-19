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YAT Electrical Appliance постачає роботів в Китай та за кордон.
Новину передає «Преса України».
За даними китайських ЗМІ, пандемія коронавірусу допомогла компанії YAT Electrical Appliance, що базується в місті Цзясін, налагодити продаж спецроботів.
Як відомо, компанія почала випробувати роботів з доставки їжі та роботів, які закликають людей дотримуватися соціальної дистанції. Представники компанії відзначили, що попит на роботів зріс як у Китаї, так і за кордоном. Так, вони ефективно допомагають підтримувати соціальну дистанцію та стримують таким чином поширення вірусу.
13:40: Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах
12:03: Перша леді Меланія Трамп виступила з прощальним зверненням
11:31: Байден в кріслі президента не скасує заборону на поїздки в США
11:19: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS
10:53: Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком
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