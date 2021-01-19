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Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 13:40
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Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах

YAT Electrical Appliance постачає роботів в Китай та за кордон.  

Новину передає «Преса України». 

За даними китайських ЗМІ, пандемія коронавірусу допомогла компанії YAT Electrical Appliance, що базується в місті Цзясін, налагодити продаж спецроботів. 

Як відомо, компанія почала випробувати роботів з доставки їжі та роботів, які закликають людей дотримуватися соціальної дистанції. Представники компанії відзначили, що попит на роботів зріс як у Китаї, так і за кордоном. Так, вони ефективно допомагають підтримувати соціальну дистанцію та стримують таким чином поширення вірусу. 

 

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