Китайська компанія піднялась на антикоронавірусних роботах

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 13:40

YAT Electrical Appliance постачає роботів в Китай та за кордон.

Новину передає «Преса України».

За даними китайських ЗМІ, пандемія коронавірусу допомогла компанії YAT Electrical Appliance, що базується в місті Цзясін, налагодити продаж спецроботів.

Як відомо, компанія почала випробувати роботів з доставки їжі та роботів, які закликають людей дотримуватися соціальної дистанції. Представники компанії відзначили, що попит на роботів зріс як у Китаї, так і за кордоном. Так, вони ефективно допомагають підтримувати соціальну дистанцію та стримують таким чином поширення вірусу.