Життя рятує вакцинація, а не вакцина – експерти

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 13:15

Опитування показало, що люди досить скептично ставляться до вакцини від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Джессіка Рівера, керівник науково-комунікаційних проектів COVID Tracking Project, заявила, що кількість смертей від COVID-19 зростає попри те, що світ уже має вакцину.

За її словами, наразі головна проблема – це дезінформація, адже люди вагаються й не одразу погоджуються на щеплення. Джессіка Рівера додала, що вакцинація буде ефективною, якщо укол отримає велика кількість населення планети. Навіть у медичних закладах із високим ризиком люди відмовляються від вакцини.

«Вакцини не рятують життя, це робить вакцинація. Нам потрібно доносити вакцини з флакону всередину людей», - наголосила вона.

До слова, останнє опитування громадської думки Kantar, яке охоплювало період з червня по листопад 2020 року в Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Сінгапурі, США та Великій Британії, виявило посилену нерішучість серед населення щодо введення вакцини проти COVID-19.