Життя рятує вакцинація, а не вакцина – експерти

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Опитування показало, що люди досить скептично ставляться до вакцини від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Джессіка Рівера, керівник науково-комунікаційних проектів COVID Tracking Project, заявила, що кількість смертей від COVID-19 зростає попри те, що світ уже має вакцину.
За її словами, наразі головна проблема – це дезінформація, адже люди вагаються й не одразу погоджуються на щеплення. Джессіка Рівера додала, що вакцинація буде ефективною, якщо укол отримає велика кількість населення планети. Навіть у медичних закладах із високим ризиком люди відмовляються від вакцини.
«Вакцини не рятують життя, це робить вакцинація. Нам потрібно доносити вакцини з флакону всередину людей», - наголосила вона.
До слова, останнє опитування громадської думки Kantar, яке охоплювало період з червня по листопад 2020 року в Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Сінгапурі, США та Великій Британії, виявило посилену нерішучість серед населення щодо введення вакцини проти COVID-19.
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11:19: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS
10:53: Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком
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